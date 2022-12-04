Японія — Хорватія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція матчу з відео повтором голів

Черговий матч плей-офф чемпіонату світу з футболу пройде 5 грудня. У 1/8 фіналу зустрічаються збірні Японії та Хорватії. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн текстову трансляцію матчу із повторами голів.

Японія

Команда сенсаційно вийшла із групи з першого місця, відправивши додому збірну Німеччини.

Німеччина — Японія — 1:2

Японія — Коста-Ріка — 0:1

Японія — Іспанія — 2:1

Хорватія

У своїй групі хорвати посіли друге місце, пропустивши Марокко вперед.

Марокко – Хорватія – 0:0

Хорватія – Канада – 4:1

Хорватія – Бельгія – 0:0

Історія зустрічей

На міжнародній арені національні збірні тричі перетиналися між собою.

2006. Японія — Хорватія — 0:0 (ЧС)

1998. Японія — Хорватія — 0:1 (ЧС)

1997. Японія — Хорватія — 4:3 (ТМ)

Хто фаворит

Букмекери вважають, що шанси у європейської команди пробитися до наступного раунду трохи вищі, ніж у представників Азії. Котирування на основний час: перемога Хорватії – 2,08, нічия – 3,35, перемога Японії – 4,10. Коефіцієнт на вихід у чвертьфінал: Хорватія – 1,53, Японія – 2,60.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватиме платформа Megogo.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу справжній фурор вчинила хорватська вболівальниця Івана Кньолл. Катарські глядачі неймовірно щасливі, коли вона проходить повз. І одразу її фотографують.

До речі, раніше в Катарі помітили найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії. Вона популярніша навіть ніж Кньолл.