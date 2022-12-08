Хорватия - Бразилия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022

На мундиале в Катаре стартуют четвертьфиналы

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре начинаются матчи второй стадии плей-офф, в частности бразильцы сыграют с хорватами.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу Хорватия — Бразилия можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Четвертьфинальный поединок ЧМ-2022 Хорватия — Бразилия пройдет в столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Добавим, победитель этой "дуэли" выйдет в полуфинал мундиаля, где сыграет с победителем противостояния Нидерландов и Аргентины, которые проведут свой матч 1/4 финала немного позднее.

К слову, букмекеры считают Бразилию безоговорочным фаворитом поединка против Хорватии.

"Телеграф" напоминает, что в 1/8 финала Хорватия выбила Японию. Судьбу встречи решила футбольная лотерея, которая завершилась со счетом (1:1, 3:1). Бразилия, в свою очередь, на этой стадии турнира разгромила сборную Южной Кореи (4:1).