Хорватія — Бразилія: де і коли дивитись чвертьфінал ЧС-2022

На мундіалі у Катарі стартують чвертьфінали

У п’ятницю, 9 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі розпочинаються матчі другої стадії плей-офф, зокрема бразильці зіграють із хорватами.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу Хорватія — Бразилія можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіаплатформі megogo, suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Чвертьфінальний поєдинок ЧС-2022 Хорватія — Бразилія пройде у столиці Катару Досі на стадіоні "Едьюкейшн сіті", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Додамо, переможець цієї "дуелі" вийде до півфіналу мундіалю, де зіграє з переможцем протистояння Нідерландів та Аргентини, які проведуть свій матч 1/4 фіналу трохи згодом.

Букмекери вважають Бразилію беззаперечним фаворитом поєдинку проти Хорватії.

"Телеграф" нагадує, що у 1/8 фіналу Хорватія вибила Японію. Долю зустрічі вирішила футбольна лотерея, яка завершилася з рахунком (1:1, 3:1). Бразилія, у свою чергу, на цій стадії турніру розгромила збірну Південної Кореї (4:1).