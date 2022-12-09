Марокко - Португалия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022

Португальцы рвутся в полуфинал

В субботу, 10 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут два матча 1/4 финала в частности, марокканцы сыграют против португальцев.

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу Марокко — Португалия можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также в записи на suspilne.media и региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Поединок второго раунда плей-офф Марокко — Португалия состоится в столице Катара Дохе на стадионе "Эль-Тумама", начало поединка — в 17:00 по киевскому времени. Победитель сыграет в полуфинале мундиале, где встретится с победителем противостояния Англии и Франции.

Напомним, сборная Португалии в первом раунде плей-офф попросту разнесла команду Швейцарии со счетом 6:1. Примечательно, что тренер португальцев отказался от услуг Криштиану Роналду в стартовом составе, из-за чего вспыхнул большой скандал.

Команда Марокко, в свою очередь, в 1/8 финала ЧМ-2022 прошла Испанию. Испанцы сделали больше 1000 передач за игру, однако практически не били по воротам. В итоге победитель "дуэли" определился в серии послематчевых пенальти, где марокканцы не пропустили ни гола (0:0, 3:0 по пенальти).