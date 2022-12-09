Марокко — Португалія: де і коли дивитись чвертьфінал ЧС-2022

Португальці рвуться до півфіналу

У суботу, 10 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі пройдуть два матчі 1/4 фіналу, зокрема, марокканці зіграють проти португальців.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 з футболу Марокко — Португалія можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіа-платформі megogo, а також у записі на suspilne.media та регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" тощо).

Поєдинок другого раунду плей-офф Марокко — Португалія відбудеться у столиці Катару Досі на стадіоні "Ель-Тумама", початок поєдинку — о 17:00 за київським часом. Переможець зіграє у півфіналі мундіалі, де зустрінеться з переможцем протистояння Англії та Франції.

Нагадаємо, збірна Португалії в першому раунді плей-офф просто рознесла команду Швейцарії з рахунком 6:1. Примітно, що тренер португальців відмовився від послуг Кріштіану Роналду у стартовому складі, через що спалахнув великий скандал.

Команда Марокко, у свою чергу, у 1/8 фіналу ЧС-2022 пройшла Іспанію. Іспанці зробили понад 1000 передач за гру, проте практично не били по воротах. У результаті переможець "дуелі" визначився в серії післяматчевих пенальті, де марокканці не пропустили жодного гола (0:0, 3:0 за пенальті).