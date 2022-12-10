Решил проветрить голову: вратарь Германии получил жуткую травму

Мануэль Нойер больше в этом сезоне не сыграет

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер, после вылета команды с чемпионата мира, решил немного отдохнуть. Футболист поехал на горнолыжный курорт. А вернулся оттуда в гипсе.

"Привет всем, что я могу сказать, конец года мог точно пройти лучше… Пытаясь проветрить голову, катаясь на лыжах, сломал нижнюю часть бедра. Операция вчера прошла успешно. Однако больно осознавать, что нынешний сезон для меня закончился. Берегите себя и близких", — написал Нойер в Instagram.

В текущем сезоне 36-летний Нойер сыграл 16 матчей за мюнхенскую "Баварию", в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл на ноль. На турнире в Катаре голкипер защищал ворота немецкой сборной во всех трех матчах группового этапа, пропустив пять мячей.

Напомним, что на ЧМ-2022 определилась первая пара полуфиналистов. Сенсационно сборная Хорватии заставила плакать Бразилию. Теперь в полуфинале хорваты сыграют с Аргентиной, которая в серии пенальти обыграла Нидерланды. После матча капитан аргентинцев Лионель Месси наорал на главного тренера соперников Луи ван Гала. А потом еще и накричал на игрока, который забил издевательский гол аргентинцам.