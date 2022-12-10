Вирішив провітрити голову: воротар Німеччини отримав страшну травму

Мануель Нойєр більше цього сезону не зіграє

Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр після вильоту команди з чемпіонату світу вирішив трохи відпочити. Футболіст поїхав на гірськолижний курорт. А повернувся звідти у гіпсі.

"Привіт усім, що я можу сказати, кінець року міг точно пройти краще… Намагаючись провітрити голову, катаючись на лижах, зламав нижню частину стегна. Операція вчора пройшла успішно. Однак боляче усвідомлювати, що нинішній сезон для мене закінчився. Бережіть себе та близьких", — написав Нойєр в Instagram.

Цього сезону 36-річний Нойєр зіграв 16 матчів за мюнхенську "Баварію", в яких пропустив 14 голів і сім разів зіграв на нуль. На турнірі в Катарі голкіпер захищав ворота німецької збірної у всіх трьох матчах групового етапу, пропустивши п'ять м’ячів.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 визначилась перша пара півфіналістів. Сенсаційно збірна Хорватії змусила плакати Бразилію. Тепер у півфіналі хорвати зіграють із Аргентиною, яка в серії пенальті обіграла Нідерланди. Після матчу капітан аргентинців Ліонель Мессі накричав на головного тренера суперників Луї ван Гала. А потім ще й накричав на гравця, котрий забив знущальний гол аргентинцям.