"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть финал Суперкубка Испании

Первый большой матч года пройдет в середине января

В воскресенье, 15 января, состоится первое "Эль-Класико" сезона "Реал" — "Барселона". Каталонцы сумели выйти в финал Суперкубка Испании накануне, победив в серии пенальти "Бетис".

В прямом эфире в Украине финальный матч за Суперкубок Испании покажет видеоплатформа Setanta Sports. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Реал" — "Барселона" состоится на Международном стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало поединка – в 21:00 по киевскому времени. Просмотр поединка на Setanta Sports доступен по подписке (стоимость месячной подписки составляет 109 грн).

Отметим, "Реал" в полуфинале турнира только в серии послематчевых пенальти справился с "Валенсией" (1:1, 4:3 по пенальти).

"Барселона" также в тяжелой игре прошла в финал (2:2, 4:2 по пенальти).

К слову, обе команды идут в лидерах Примеры. После 16 туров испанского первенства в турнирной таблице Ла Лиги лидирует Барса. Каталонцы опережают Сливочных на три очка.

Напомним, в первом круге чемпионата Испании "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Примечательно, что в этой встрече сыграл украинец Андрей Лунин. К слову, испанская полиция предотвратила теракт во время "Эль-Класико".