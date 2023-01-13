"Реал" — "Барселона": де і коли дивитись фінал Суперкубка Іспанії

Перший великий матч року пройде в середині січня

У неділю, 15 січня, відбудеться перше "Ель-Класіко" сезону "Реал" — "Барселона". Каталонці зуміли вийти у фінал Суперкубка Іспанії напередодні, перемігши у серії пенальті "Бетіс".

У прямому ефірі в Україні фінальний матч за Суперкубок Іспанії покаже відеоплатформа Setanta Sports. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Реал" — "Барселона" відбудеться на Міжнародному стадіоні імені короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. Перегляд поєдинку на Setanta Sports доступний за підпискою (вартість місячної підписки становить 109 грн).

Зазначимо, "Реал" у півфіналі турніру лише у серії післяматчевих пенальті впорався з "Валенсією" (1:1, 4:3 за пенальті).

"Барселона" також у важкій грі пройшла у фінал (2:2, 4:2 за пенальті).

До речі, обидві команди йдуть у лідерах Прімери. Після 16 турів іспанської першості у турнірній таблиці Ла Ліги лідирує Барса. Каталонці випереджають вершкових на три очки.

Нагадаємо, у першому колі чемпіонату Іспанії "Реал" обіграв "Барселону" з рахунком 3:1. Цікаво, що у цій зустрічі зіграв українець Андрій Лунін. До речі, іспанська поліція запобігла теракту під час "Ель-Класіко".