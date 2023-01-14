"Реал" - "Барселона": букмекеры определили фаворита в битве за трофей

Лучшие команды Испании встретятся в матче за Суперкубок

Уже в ближайшее воскресенье, 15 января, любителей футбола ждет суперматч "Реал" — "Барселона". Накануне каталонцы со скрипом пробились в финал Суперкубка Испании, одолев "Бетис" в серии послематчевых пенальти.

По мнению букмекеров, больше шансов на успех у "Барселоны". Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу Сине-гранатовых с коэффициентом 1,82 (вероятность 55% при марже букмекеров 4%). В то же время триумф Сливочных оценивается коэффициентом 2,06 (49%).

Прогноз букмекеров на матч за Суперкубок Испании "Реал" — "Барселона" (основное время):

Пари-Матч: (победа "Реала" 2,80 — ничья 3,70 — победа "Барселоны" 2,44)

Матч за Суперкубок Испании пройдет на Международном стадионе имени короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало поединка – в 21:00 по киевскому времени. Эту игру можно будет посмотреть в Украине.

Накануне на тренировку "Реала" заскочил легендарный футболист клуба Криштиану Роналду, который теперь выступает в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее СМИ опубликовали интересные детали скандала в "Барселоне", где бывшие функционеры клуба оскорбляли Лионеля Месси и Жерара Пике.