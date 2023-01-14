"Реал" — "Барселона": букмекери визначили фаворита у битві за трофей

Найкращі команди Іспанії зустрінуться у матчі за Суперкубок

Вже найближчої неділі, 15 січня, на любителів футболу чекає суперматч "Реал" — "Барселона". Напередодні каталонці зі скрипом пробилися у фінал Суперкубка Іспанії, здолавши "Бетіс" у серії післяматчевих пенальті.

На думку букмекерів, більше шансів на успіх має "Барселона". Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу Синьо-гранатових з коефіцієнтом 1,82 (імовірність 55% за маржі букмекерів 4%). У той самий час тріумф Вершкових оцінюється коефіцієнтом 2,06 (49%).

Прогноз букмекерів на матч за Суперкубок Іспанії "Реал" — "Барселона" (основний час):

Парі-Матч: (перемога "Реала" 2,80 — нічия 3,70 — перемога "Барселони" 2,44)

Матч за Суперкубок Іспанії пройде на Міжнародному стадіоні імені короля Фахда в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), початок поєдинку – о 21:00 за київським часом. Цю гру можна буде переглянути в Україні.

Напередодні на тренування "Реала" заскочив легендарний футболіст клубу Кріштіану Роналду, який тепер виступає у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Раніше ЗМІ опублікували цікаві деталі скандалу в "Барселоні", де колишні функціонери клубу ображали Ліонеля Мессі та Жерара Піке.