Он мог воспитать чемпиона мира: на войне погиб украинский тренер

Руслан Завгородний был мобилизован 9 ноября

Недавно мы писали, что на войне погиб мастер спорта Украины по стрельбе из лука Андрей Бурчак. Теперь стало известно о гибели тренер по стрельбе из лука Руслана Завгороднего.

"Он мог воспитать будущего чемпиона мира или Европы, но положил свою жизнь, защищая Украину от российских оккупантов", — это сообщение на странице Министерства молодежи и спорта в Facebook.

48-летний сержант Руслан Завгородний был мобилизован 9 ноября. Погиб 10 января во время боевых действий в Запорожской области.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в боях с российскими оккупантами под Бахмутом погиб украинский силач Андрей Дмитриев.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".

Прошлой осенью один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по прозвищу Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил боксер Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.