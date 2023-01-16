"Шахтер" сыграет с "Челси" товарищеский матч в Донецке

Ринат Ахметов верит, что город скоро будет освобожден

Донецкий "Шахтер" закрыл самую масштабную сделку в украинском футболе. Полузащитник Михаил Мудрик был продан за 100 млн евро в лондонский "Челси".

Интересно, что часть денег с этого трансфера пройдет на благотворительные цели. "Шахтер" запускает проект "Сердце "Азовстали" – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов.

Кроме того, президент "горняков" Ринат Ахметов убежден, что "Шахтер" сыграет с новым клубом Мудрика товарищеский матч в Донецке.

"В Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с "Челси" на "Донбасс Арене" в украинском Донецке", — цитирует Ахметова сайт клуба.

Ранее в Англии раскритиковали трансфер футболиста. Известный журналист Пирс Морган удивлен, что украинец выбрал клуб, чьи фанаты поддерживают друга путина.

Напомним, переход Мудрика в "Челси" — принципиальная позиция руководства "Шахтера", которое поставило игроку ультиматум. Сам футболист изначально хотел перейти в "Арсенал".