"Шахтар" зіграє з "Челсі" товариський матч у Донецьку
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Рінат Ахметов вірить, що місто незабаром буде звільнено
Донецький "Шахтар" закрив наймасштабнішу угоду в українському футболі. Півзахисника Михайла Мудрика продали за 100 млн євро в лондонський "Челсі".
Цікаво, що частина грошей із цього трансферу піде на благодійні цілі. "Шахтар" запускає проект "Серце "Азовсталі" – для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів.
Крім того, президент "гірників" Рінат Ахметов переконаний, що "Шахтар" зіграє з новим клубом Мудрика товариський матч у Донецьку.
"В Україні йде підла, несправедлива війна, розв’язана проти нас російською федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із "Челсі" на "Донбас Арені" в українському Донецьку", — цитує Ахметова сайт клубу.
Раніше в Англії розкритикували трансфер футболіста. Відомий журналіст Пірс Морган здивований, що українець вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна.
Нагадаємо, перехід Мудрика до "Челсі" — принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу".