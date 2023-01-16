"Шахтар" зіграє з "Челсі" товариський матч у Донецьку

Рінат Ахметов вірить, що місто незабаром буде звільнено

Донецький "Шахтар" закрив наймасштабнішу угоду в українському футболі. Півзахисника Михайла Мудрика продали за 100 млн євро в лондонський "Челсі".

Цікаво, що частина грошей із цього трансферу піде на благодійні цілі. "Шахтар" запускає проект "Серце "Азовсталі" – для допомоги захисникам Маріуполя та сім’ям загиблих воїнів.

Крім того, президент "гірників" Рінат Ахметов переконаний, що "Шахтар" зіграє з новим клубом Мудрика товариський матч у Донецьку.

"В Україні йде підла, несправедлива війна, розв’язана проти нас російською федерацією. Але я переконаний, що ми переможемо. І зіграємо товариський матч із "Челсі" на "Донбас Арені" в українському Донецьку", — цитує Ахметова сайт клубу.

Раніше в Англії розкритикували трансфер футболіста. Відомий журналіст Пірс Морган здивований, що українець вибрав клуб, чиї фанати підтримують друга путіна.

Нагадаємо, перехід Мудрика до "Челсі" — принципова позиція керівництва "Шахтаря", яке поставило гравцеві ультиматум. Сам футболіст спочатку хотів перейти до "Арсеналу".