"Мои сыновья рвались на фронт": Маркевич отговорил детей воевать

Знаменитый тренер поддерживает армию

Бывший тренер сборной Украины, "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич рассказал, что его сыновья собирались пойти в армию. Ранее футболист "Львова" показал адскую переписку со своей тетей из россии.

Мирон Богданович признался, что Остап и Юрий хотели идти воевать, но он их отговорил от этого, сообщает FanDay.

"Из-за определенной проблемы мой младший сын не может пойти в армию, но хотел бы. Когда началась война, мои сыновья рвались воевать, но я сказал им, чтобы они успокоились, потому что у них есть дети.

Конечно, мы поддерживаем армию, но я не могу говорить о деталях, это засекречено", — рассказал Маркевич.

Старший сын тренера Остап сейчас работает в польской "Радуни" из третьего дивизиона. А младший сын Юрий находится во Львове, пишет FanDay.

Напомним, что Алексей Дитятьев вернулся из Казахстана и рассказал, как там относятся к россиянам, которые сбежали от мобилизации. По словам футболиста, в Казахстане бьют русских за Крым.

Ранее мы писали, что в Эстонии пристыдили футболистов сборной за фото с россиянином. Также сообщалось, что российский футбол остается в Европе как минимум до марта 2023 года.