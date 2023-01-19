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"Мої сини рвалися на фронт": Маркевич не пустив дітей воювати

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Мирон Маркевич Новина оновлена 19 січня 2023, 15:39
Мирон Маркевич. Фото uaf.org.ua

Знаменитий тренер підтримує армію

Колишній тренер збірної України, "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич розповів, що його сини збиралися піти в армію. Раніше футболіст "Львова" показав пекельне листування зі своєю тіткою з росії.

Мирон Богданович зізнався, що Остап та Юрій хотіли йти воювати, але він їх відмовив від цього, повідомляє FanDay.

"Через певну проблему мій молодший син не може піти в армію, але хотів би. Коли почалася війна, мої сини рвалися воювати, але я сказав їм, щоб вони заспокоїлися, бо мають дітей.

Звісно, ми підтримуємо армію, але я не можу говорити про деталі, це засекречено", — розповів Маркевич.

Старший син тренера Остап зараз працює у польській "Радуні" із третього дивізіону. А молодший син Юрій перебуває у Львові, пише FanDay.

Нагадаємо, що Олексій Дитятьєв повернувся з Казахстану та розповів, як там ставляться до росіян, які втекли від мобілізації. За словами футболіста, в Казахстані б’ють росіян за Крим.

Раніше ми писали, що в Естонії присоромили футболістів збірної за фото із росіянином. Також повідомлялося, що російський футбол залишається в Європі щонайменше до березня 2023 року.

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#Футбол #Мирон Маркевич #Тренер