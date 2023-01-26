Далакян - Хименес: где и когда бесплатно смотреть чемпионский бой украинца

Украинский боксер в шестой раз проведет защиту чемпионского пояса

В субботу, 28 января, украинский боксер, чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA (до 50.8 кг) Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведет первую за год защиту титула против костариканца Давида Хименеса (12-0, 9 КО). Этот бой покажут в Украине бесплатно.

Об этом сообщает YouTube-канал Футбол 2.0, на котором и пройдет трансляция поединка с участием украинца. Ориентировочно бой Артем Далакян — Давид Хименес начнется в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, дуэль Далакян — Хименес пройдет в рамках большого вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли". В главном бою шоу пройдет чемпионский поединок в полутяжелом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. На кону этой дуэли стоят чемпионские пояса IBF, WBC и WBO.

Ранее букмекеры определили фаворита в бою Далакян — Хименес. по мнению аналитиков, у украинца немного больше шансов на успех.

Ранее сообщалось, что украинский боксер-чемпион Александр Усик потроллил британца Тайсона Фьюри перед их потенциальным поединком за статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.