Далакян — Хіменес: де і коли безкоштовно дивитись чемпіонський бій українця

Український боксер вшосте проведе захист чемпіонського поясу

У суботу, 28 січня, український боксер, чемпіон світу у найлегшій вазі за версією WBA (до 50.8 кг) Артем Далакян (21-0, 15 КО) проведе перший за рік захист титулу проти костариканця Давида Хіменеса (12-0, 9 КО). Цей бій покажуть в Україні безплатно.

Про це повідомляє YouTube-канал "Футбол 2.0", на якому і пройде трансляція поєдинку за участю українця. Орієнтовно бій Артем Далакян — Давид Хіменес розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, дуель Далакян — Хіменес пройде в рамках великого вечора боксу в Лондоні на стадіоні "Уемблі". У головному бою шоу пройде чемпіонський поєдинок у напівважкій вазі між росіянином Артуром Бетербієвим та британцем Ентоні Ярдом. На кону цієї дуелі стоять чемпіонські пояси IBF, WBC та WBO.

Раніше букмекери визначили фаворита у бою Далакян – Хіменес. На думку аналітиків, в українця трохи більше шансів на успіх.

Раніше повідомлялося, що український боксер-чемпіон Олександр Усик потролив британця Тайсона Ф’юрі перед їхнім потенційним поєдинком за статус абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.