"Динамо" - "Аустрия": видеотрансляция матча

Киевляне проведут спарринг с австрийцами

Во вторник, 31 января, киевское "Динамо" проведет третий товарищеский матч на сборах в Турции. Ранее киевляне крупно проиграли австрийскому "Рапиду", а затем уступили словенскому "Марибору".

Теперь же соперником "Динамо" станет австрийская команда "Аустрия" из Лустенау.

Клуб основан в 1914 году, однако за свою историю крупных успехов не добивался. Максимум команды — это два финала Кубка Австрии (2011, 2020). После 16 матчей текущего чемпионата страны "Аустрия" занимает 8 место.

Матч "Динамо" — "Аустрия" начнется в 16:00 по киевскому времени. Мы покажем в прямой трансляции товарищеский поединок.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА "ДИНАМО" — "АУСТРИЯ":

Ранее сообщалось, что "Динамо" продало своего лидера в испанскую "Жирону". К слову, футболист сумел выехать из Украины благодаря своему благотворительному фонду. Однако пока еще не дебютировал в испанском чемпионате.

Кроме того, легенда "Динамо" рассказал, когда россию вернут в международную футбольную семью.