"Динамо" — "Аустрія": відеотрансляція матчу

Кияни проведуть спаринг із австрійцями

У вівторок, 31 січня, київське "Динамо" проведе третій товариський матч на зборах у Туреччині. Раніше кияни програли австрійському "Рапіду", а потім поступилися словенському "Марібору".

Тепер суперником "Динамо" стане австрійська команда "Аустрія" з Лустенау.

Клуб заснований у 1914 році, проте за свою історію великих успіхів не досягав. Максимум команди – це два фінали Кубка Австрії (2011, 2020). Після 16 матчів чемпіонату країни "Аустрія" посідає 8 місце.

Матч "Динамо" — "Аустрія" розпочнеться о 16:00 за київським часом. Ми покажемо у прямій трансляції товариський поєдинок.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ДИНАМО" — "АУСТРІЯ":

Раніше повідомлялося, що "Динамо" продало свого лідера в іспанську "Жирону". До речі, футболіст зумів виїхати з України завдяки своєму благодійному фонду. Однак поки що не дебютував в іспанському чемпіонаті.

Крім того, легенда "Динамо" розповіла, коли росію повернуть до міжнародної футбольної родини.