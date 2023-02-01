Игнор высшего уровня: румынский клуб отказался играть с россиянами за час до матча

Матч "Оцелул" — "Енисей" отменен

В россии истерика. Румынский "Оцелул" отказался от товарищеского матча с красноярским "Енисеем". Встреча должна была пройти на сборах в Турции. Ранее там же "Динамо" сыграло вничью с австрийской "Аустрией".

Футболисты "Оцелула" приехали на стадион, а за час до начала матча отказались играть с представителями страны-террориста.

"В связи с ограничениями, наложенными на российские команды в международных соревнованиях, игра "Оцелул" — "Енисей" отменена по рекомендации компетентных органов", — гласит заявление румынской команды в Instagram.

Это не первый случай, когда российские клубы игнорируют. Недавно болгарский "Левски" отменил все матчи с россиянами после акции протеста ультрас команды.

Ранее сообщалось о гибели под Кременной футболиста Алексея Быковского, который возвращался к побратимам после успешного выполнения боевого задания.

Мы также писали, что под Бахмутом погиб известный реабилитолог Олег Тимченко. До полномасштабного вторжения россии специалист длительное время работал с футболистами киевского "Динамо".

Напомним, что известный футболист и волонтер Роман Зозуля рассказал, что ждет русских за обстрел Днепра.