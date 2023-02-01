Ігнор вищого рівня: румунський клуб відмовився грати з росіянами за годину до матчу

Матч "Оцелул" — "Єнісей" скасовано

У Росії істерика. Румунський "Оцелул" відмовився від товариського матчу з красноярським "Єнісеєм". Зустріч мала пройти на зборах у Туреччині. Раніше там же "Динамо" зіграло внічию з австрійською "Аустрією".

Футболісти "Оцелула" приїхали на стадіон, а за годину до початку матчу відмовилися грати із представниками країни-терориста.

"У зв’язку з обмеженнями, накладеними на російські команди в міжнародних змаганнях, гра "Оцелул" — "Єнісей" скасована за рекомендацією компетентних органів", — говориться у заяві румунської команди в Instagram.

Це не перший випадок, коли російськими клубами нехтують. Нещодавно болгарський "Левськи" скасував усі матчі з росіянами після акції протесту ультрас команди.

Раніше повідомлялося про загибель під Кремінною футболіста Олексія Биковського, який повертався до побратимів після успішного виконання бойового завдання.

Ми також писали, що під Бахмутом загинув відомий реабілітолог Олег Тімченко. До повномасштабного вторгнення росії фахівець тривалий час працював із футболістами київського "Динамо".

Нагадаємо, що відомий футболіст і волонтер Роман Зозуля розповів, що чекає на росіян за обстріл Дніпра.