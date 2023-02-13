"Милан" - "Тоттенхэм": букмекеры посоветовали на кого поставить в этом матче

Эксперты считают, что в матче будет забито два гола

В Милане на "Сан Сиро" 14 февраля будет сыгран первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. На поле выйдут "Милан" и "Тоттенхэм". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Тоттенхэм".

В букмекерских конторах небольшой фаворит этой встречи итальянский клуб. К примеру, британская контора WilliamHill выставила такой коэффициент: победа "Милана" — 2.5, победа "Тоттенхэма" — 2.9, ничья — 3.9.

Что касается выхода в четвертьфинал, то здесь фавориты уже англичане: "Тоттенхэм" — 1.8, "Милан" — 2.3.

Аналитики не обещают болельщикам результативной игры и думают, что максимум в этом матче — это два забитых гола. Вероятней всего, смогут это сделать Гарри Кейн и Оливье Жиру.

Вот какой ролик к этому поединке подготовил "Тоттенхэм":

Ранее мы рассказывали, где в Украине можно посмотреть матч "Милан" — "Тоттенхэм".

Напомним, Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.