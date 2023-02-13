"Милан" — "Тоттенхэм": где и во сколько смотреть матч

Список трансляций поединка плей-офф

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов состоится во вторник, 14 февраля. В Милане сыграют команды, которые аналитики не рассматривают, как фаворитов турнира. Но они всегда готовы приподнести сюрприз.

Кто играет. Итальянский "Милан" принимает английский "Тоттенхэм".

Когда начало. Поединок на "Сан Сиро" начнется в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Тоттенхэм". Также поединок в прямом эфире будет показан на платформе Megogo.

Напомним, что нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси стал автором самого красивого гола группового этапа Лиги чемпионов.

Украину в Лиге чемпионов представляли две команды, правда, киевское "Динамо" не сумело преодолеть последний квалификационный раунд ЛЧ и отправилось в Лигу Европы. "Шахтер", в свою очередь, занял 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов и продолжит свой путь в еврокубках в Лиге Европы.

Кстати, "Барселона" и "Реал" пытаются перезапустить проект Суперлиги. В новом турнире будут играть около 80 команд. Возможно, найдется место и для представителей Украины.