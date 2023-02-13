"Мілан" — "Тоттенхем": де і о котрій час дивитися матч

Список трансляцій поєдинку плей-офф

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у вівторок, 14 лютого. У Мілані зіграють команди, які аналітики не розглядають як фаворитів турніру. Але вони завжди готові піднести сюрприз.

Хто грає. Італійський "Мілан" приймає англійський "Тоттенхем".

Коли початок. Поєдинок на "Сан Сіро" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Де дивитись. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Тоттенхем". Також поєдинок у прямому ефірі буде показано на платформі Megogo.

Нагадаємо, що нападник "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі став автором найкрасивішого гола групового етапу Ліги чемпіонів.

Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.

До речі, "Барселона" та "Реал" намагаються перезапустити проект Суперліги. У новому турнірі гратимуть близько 80 команд. Можливо знайдеться місце і для представників України.