"Мілан" — "Тоттенхем": букмекери порадили на кого поставити у цьому матчі

Експерти вважають, що у матчі буде забито два голи

У Мілані на "Сан Сіро" 14 лютого зіграють перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На поле вийдуть "Мілан" та "Тоттенхем". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Тоттенхем".

У букмекерських конторах невеликий фаворит зустрічі італійський клуб. Наприклад, британська контора WilliamHill виставила такий коефіцієнт: перемога "Мілана" — 2.5, перемога "Тоттенхема" — 2.9, нічия — 3.9.

Щодо виходу до чвертьфіналу, то тут фаворити вже англійці: "Тоттенхем" — 1.8, "Мілан" — 2.3.

Аналітики не обіцяють уболівальникам результативної гри і думають, що максимум у цьому матчі — це два забиті голи. Найімовірніше, зможуть це зробити Гаррі Кейн та Олів’є Жиру.

Ось який ролик до цього поєдинку підготував "Тоттенхем":

Раніше ми розповідали, де в Україні можна подивитися матч "Мілан" — "Тоттенхем".

Нагадаємо, Україну в Лізі чемпіонів представляли дві команди, щоправда, київське "Динамо" не зуміло подолати останній кваліфікаційний раунд ЛЧ та вирушило до Ліги Європи. "Шахтар", у свою чергу, посів 3 місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і продовжить свій шлях у єврокубках у Лізі Європи.