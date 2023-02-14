"Боруссия" Д - "Челси": букмекеры не верят в команду Мудрика
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Команда украинца — андердог
В среду, 15 февраля, дортмундская "Боруссия" и лондонский "Челси", за который выступает украинский футболист Михаил Мудрик, проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
По мнению букмекеров, немецкий клуб является незначительным фаворитом во встрече. Об этом сообщает Пари-Матч.
Специалисты предлагают сделать ставку на победу немцев с коэффициентом 2,45 — 2,50. В то же время ничья оценивается коэффициентом 3,25 — 3,35, а победа лондонцев — 2,90.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Боруссия Д" — "Челси"
- Пари-Матч: (победа "Боруссии" Д 2,50 — ничья 3,35 — победа "Челси" 2,90)
- William Hill: (2,45 — 3,25 — 2,90)
- Bwin: (2,45 — 3,30 — 2,90)
Напомним, матч 1/8 финала ЛЧ сезона 2022/23 "Боруссия" Д — "Челси" состоится в Дортмунде на "BVB-Штадионе", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра пройдет 7 марта в Англии. Победитель противостояния выйдет в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Мудрик приехал к "Шахтеру", чтобы попрощаться с командой. Накануне Михаил провел ужасный матч в АПЛ.