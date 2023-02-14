"Борусія" Д — "Челсі": букмекери не вірять у команду Мудрика

Команда українця – андердог

У середу, 15 лютого, дортмундська "Борусія" та лондонський "Челсі", за який виступає український футболіст Михайло Мудрик, проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

На думку букмекерів, німецький клуб є незначним фаворитом у зустрічі. Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу німців із коефіцієнтом 2,45 — 2,50. Водночас нічия оцінюється коефіцієнтом 3,25 – 3,35, а перемога лондонців – 2,90.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Боруссія Д" — "Челсі"

Парі-Матч: (перемога "Боруссії" Д 2,50 — нічия 3,35 — перемога "Челсі" 2,90)

William Hill: (2,45 — 3,25 — 2,90)

Bwin: (2,45 — 3,30 — 2,90)

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу ЛЧ сезону 2022/23 "Борусія" Д — "Челсі" відбудеться в Дортмунді на "BVB-Штадіоні", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. Гра-відповідь пройде 7 березня в Англії. Переможець протистояння вийде до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Мудрик приїхав до "Шахтаря", щоб попрощатися з командою. Напередодні Михайло провів жахливий матч в АПЛ.