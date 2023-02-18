Иран за Украину! Фанаты потроллили "Зенит" сине-желтым флагом (видео)

Болельщики вывесили украинский флаг на матче российского клуба

На стадионе "Накш-э-джахан" в иранском городе Исфахан состоялся товарищеский футбольный матч. Местный клуб "Сепахан" встречался с российским "Зенитом". Кстати, сборная Ирана согласилась провести спарринг с россией.

Игра завершилась победой "Сепахана" со счетом — 2:0. А по ходу матча фанаты иранского клуба вывесили на трибуне украинский флаг. Таким образом, они показали, что не все в стране поддерживают российскую диктатуру.

Напомним, что в "Зените" продолжает работать бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук, против которого ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский.

Популярный телеведущий Андрей Бедняков рассказал о разговоре с Тимощуком после полномасштабного вторжения россии. Ранее в Интернете появились документы, якобы связывающие Тимощука с российскими спецслужбами. В документах было согласие Тимощука работать на спецслужбы россии, а также присяга футболиста. Документы датированы 2012 годом.

Мы также писали, что Сергей Ребров высказался о бывшем партнере по сборной Украине. Ребров считает, что таким людям, как Тимощук, не место в Украине.