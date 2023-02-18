Іран за Україну! Фанати потролили "Зеніт" синьо-жовтим прапором (відео)

Уболівальники вивісили український прапор на матчі російського клубу

На стадіоні "Накш-е-Джахан" в іранському місті Ісфахан відбувся товариський футбольний матч. Місцевий клуб "Сепахан" зустрічався із російським "Зенітом". До речі, збірна Ірану погодилася провести спаринг із росією.

Гра завершилася перемогою "Сепахана" з рахунком — 2:0. А в ході матчу фанати іранського клубу вивісили на трибуні український прапор. Таким чином вони показали, що не всі в країні підтримують російську диктатуру.

Нагадаємо, що у "Зеніті" продовжує працювати колишній капітан збірної України Анатолій Тимощук, проти якого запровадив санкції президент України Володимир Зеленський.

Популярний телеведучий Андрій Бедняков розповів про розмову з Тимощуком після повномасштабного вторгнення росії. Раніше в Інтернеті з’явилися документи, які нібито пов’язують Тимощука з російськими спецслужбами. У документах була згода Тимощука працювати на спецслужби росії, а також присяга футболіста. Документи датовані 2012 роком.

Ми також писали, що Сергій Ребров висловився про колишнього партнера зі збірної України. Ребров вважає, що таким людям, як Тимощук, не місце в Україні.