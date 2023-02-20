"Ливерпуль" - "Реал": букмекеры определили фаворита матча Лиги чемпионов

Команды играли между собой в финале прошлого сезона

Во вторник, 21 февраля, мадридский "Реал", который накануне выиграл Клубный ЧМ-2023 по футболу, сыграет на выезде поединок первого раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Ливерпуля". "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — "Реал".

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом встречи является английская команда. Об этом сообщает "Пари-Матч".

Специалисты отдают небольшое преимущество хозяевам встречи, на победу которых можно сделать ставку с коэффициентом 2,25-2,33. В то же время триумф Сливочных и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,00-3,05 и 3,50-3,60 соответственно. К слову, шансы на проход в четвертьфинал выше у "Реала" — коэффициент 1,75 против 2,15 на "Ливерпуль".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" — "Реал"

Пари-Матч: (победа "Ливерпуля" 2,33 — ничья 3,60 — победа "Реала" 3,05)

William Hill: (2,30 — 3,50 — 3,00)

Bwin: (2,25 — 3,50 — 3,00)

Первая игра между клубами состоится в Ливерпуле на стадионе "Энфилд". Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч в Украине.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2021/22 "Реал" обыграл "Ливерпуль" (1:0).