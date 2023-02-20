"Ліверпуль" — "Реал": букмекери визначили фаворита матчу Ліги чемпіонів

Команди грали між собою у фіналі минулого сезону

У вівторок, 21 лютого, мадридський "Реал", який напередодні виграв Клубний ЧС-2023 з футболу, зіграє на виїзді поєдинок першого раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля". "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — "Реал".

На думку букмекерів невеликим фаворитом зустрічі є англійська команда. Про це повідомляє "Парі-Матч".

Фахівці надають невелику перевагу господарям зустрічі, на перемогу яких можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,25-2,33. Водночас тріумф Вершкових та нічия менш імовірні – коефіцієнти 3,00-3,05 та 3,50-3,60 відповідно. До речі, шанси на прохід до чвертьфіналу вищі у "Реала" — коефіцієнт 1,75 проти 2,15 на "Ліверпуль".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ліверпуль" — "Реал"

Парі-Матч: (перемога "Ліверпуля" 2,33 — нічия 3,60 — перемога "Реала" 3,05)

William Hill: (2,30 — 3,50 — 3,00)

Bwin: (2,25 — 3,50 — 3,00)

Перша гра між клубами відбудеться у Ліверпулі на стадіоні "Енфілд". Раніше "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися матч в Україні.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів 2021/22 "Реал" обіграв "Ліверпуль" (1:0).