"Ліверпуль" — "Реал": де і коли дивитись перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У єврокубках пройде велика гра

У вівторок, 21 лютого, "Ліверпуль" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 зіграє вдома проти "Реала", який на початку лютого виграв клубний чемпіонат світу з футболу. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — "Реал".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ "Ліверпуль" — "Реал" пройде в Ліверпулі на стадіоні "Енфілд", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Крім того, у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти гри.

Додамо, що "Реал" та "Ліверпуль" мають багату історію протистоянь. Саме ці клуби розігрували трофей минулого сезону — перемога Вершкових із рахунком 1:0.

Нагадаємо, у фіналі Суперкубку Іспанії "Реал" був битий "Барселоною" з рахунком 1:3.

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