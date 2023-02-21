"Реалу" устроили адскую ночь в Ливерпуле: взрывы под окнами звучали до утра (видео)

Возле гостиницы болельщики всю ночь запускали фейерверки

Во вторник, 21 февраля, состоится центральный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встречаются прошлогодние финалисты "Ливерпуль" и "Реал". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — "Реал".

Накануне поединка болельщики английского клуба ночью запускали фейерверки у отеля "Реала". Таким образом фанаты не давали спать испанским игрокам перед важным матчем.

Напомним, что 28 мая на "Стад-де-Франс" команды играли между собой в финале Лиги чемпионов-2022. Единственный гол Винисиуса Жуниора на 59-й минуте принес "Реалу" 14-й триумф в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов, и при этом мадридцы второй раз одолели в решающем матче "Ливерпуль".

В этом сезоне фавориты снова испанцы. Шансы на проход в четвертьфинал "Реала" — 1,75, "Ливерпуля" — 2,15. Ранее мы рассказывали, где можно в Украине посмотреть в прямой трансляции матч "Ливерпуль" — "Реал".

Также сообщалось, что Михаил Мудрик неудачно дебютировал за "Челси" в Лиге чемпионов. Накануне вингер сборной Украины вляпался в очередную нелепую историю в Англии.