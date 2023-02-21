"Реалу" влаштували пекельну ніч у Ліверпулі: вибухи під вікнами лунали до ранку (відео)

Біля готелю вболівальники всю ніч запускали феєрверки

У вівторок, 21 лютого, відбудеться центральний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустрічаються минулорічні фіналісти "Ліверпуль" та "Реал". Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" — "Реал".

Напередодні поєдинку вболівальники англійського клубу вночі запускали феєрверки біля готелю "Реала". У такий спосіб фанати не давали спати іспанським гравцям перед важливим матчем.

Нагадаємо, що 28 травня на "Стад-де-Франс" команди грали між собою у фіналі Ліги чемпіонів-2022. Єдиний гол Вінісіуса Жуніора на 59-й хвилині приніс "Реалу" 14-й тріумф у Кубку європейських чемпіонів/Лізі чемпіонів, і при цьому мадридці вдруге здолали у вирішальному матчі "Ліверпуль".

Цього сезону фаворити знову іспанці. Шанси на прохід до чвертьфіналу "Реала" — 1,75, "Ліверпуля" — 2,15. Раніше ми писали, де можна в Україні подивитися у прямій трансляції матч "Ліверпуль" — "Реал".

Також повідомлялося, що Михайло Мудрик невдало дебютував за "Челсі" у Лізі чемпіонів. Напередодні вінгер збірної України вляпався в чергову безглузду історію в Англії.