"Лейпциг" - "Ман Сити": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Горожане попытаются пройти Быков

В среду, 22 февраля, "Манчестер Сити", который недавно обыграл "Арсенал" в АПЛ, проведет выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2022/23 против немецкого "РБ Лейпциг". "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Лейпциг" — "Ман Сити".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра 1/8 финала ЛЧ "Лейпциг" — "Ман Сити" пройдет в Лейпциге (Германия) на "РБ Арене", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты матча. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, ответная игра между клубами запланирована на 14 марта в Манчестере.

Отметим, Горожане ведут борьбу за чемпионство в АПЛ, отставая от лидера на 2 очка. "Лейпциг", в свою очередь, находится в числе претендентов на титул в Германии, отставая от лидирующей "Баварии" на 4 очка.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии.

Напомним, "Реалу" устроили адскую ночь в Британии перед матчем Лиги чемпионов.