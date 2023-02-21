"Лейпциг" — "Ман Сіті": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Містяни спробують пройти Биків

У середу, 22 лютого, "Манчестер Сіті", який нещодавно обіграв "Арсенал" в АПЛ, проведе виїзний матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 проти німецького "РБ Лейпциг". "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Лейпциг" — "Ман Сіті".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра 1/8 фіналу ЛЧ "Лейпциг" — "Ман Сіті" пройде в Лейпцигу (Німеччина) на "РБ Арені", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти матчу. Переможець протистояння вийде до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, гра-відповідь між клубами запланована на 14 березня в Манчестері.

Зазначимо, Городяни ведуть боротьбу за чемпіонство в АПЛ, відстаючи від лідера на 2 очки. "Лейпциг", у свою чергу, перебуває серед претендентів на титул у Німеччині, відстаючи від "Баварії", що лідирує, на 4 очки.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" вибив "Арсенал" із Кубка Англії.

Нагадаємо, "Реалу" влаштували пекельну ніч у Британії перед матчем Ліги чемпіонів.