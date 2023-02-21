"Лейпциг" - "Ман Сити": букмекеры оценили шансы команд в Лиге чемпионов

Представитель Бундеслиги попробует пройти грозного соперника из АПЛ

В среду, 22 февраля, "Манчестер Сити", который победой над "Арсеналом" в АПЛ приблизился к Канонирам в лиге, сыграет гостевой поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против немецкого РБ "Лейпциг". "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Лейпциг" — "Ман Сити".

По мнению букмекеров, у англичан куда больше шансов на победу в матче. Об этом сообщает "Пари-Матч".

Успех Горожан оценивается коєффициентом 1,80-1,90. В то же время триумф немцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 4,10-4,20 и 3,60-3,70 соответственно. К слову, специалисты не сомневаются в выходе Сити в четвертьфинал — коэффициенты 1,16 за англичан против 5,15 за Быков.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити"

Пари-Матч: (победа "Лейпцига" 4,20 — ничья 3,70 — победа МС 1,90)

William Hill: (4,20 — 3,60 — 1,83)

Bwin: (4,10 — 3,70 — 1,80)

Первый матч 1/8 финала ЛЧ "Лейпциг" — "Ман Сити" пройдет в Германии. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в Украине.

Напомним, "Манчестер Сити" выбил "Арсенал" из Кубка Англии.