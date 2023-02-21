"Лейпциг" — "Ман Сіті": букмекери оцінили шанси команд у Лізі чемпіонів

Представник Бундесліги спробує пройти сильного суперника з АПЛ

У середу, 22 лютого, "Манчестер Сіті", який перемогою над "Арсеналом" в АПЛ наблизився до Канонірів у лізі, зіграє гостьовий поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти німецького РБ "Лейпциг". "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Лейпциг" — "Ман Сіті".

На думку букмекерів, в англійців набагато більше шансів на перемогу в матчі. Про це повідомляє "Парі-Матч".

Успіх Городян оцінюється коефіцієнтом 1,80-1,90. Водночас тріумф німців та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 4,10-4,20 та 3,60-3,70 відповідно. До речі, фахівці не сумніваються у виході Сіті до чвертьфіналу — коефіцієнти 1,16 за англійців проти 5,15 за Биків.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "РБ Лейпциг" — "Манчестер Сіті"

Парі-Матч: (перемога "Лейпцига" 4,20 — нічия 3,70 — перемога МС 1,90)

William Hill: (4,20 — 3,60 — 1,83)

Bwin: (4,10 — 3,70 — 1,80)

Перший матч 1/8 фіналу ЛЧ "Лейпциг" — "Ман Сіті" пройде в Німеччині. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися цю гру в Україні.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" вибив "Арсенал" із Кубка Англії.