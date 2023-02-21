Еще одна арабская страна хочет сыграть с агрессором

Во вторник, 21 февраля, стало известно, что сборная Ирака может сыграть контрольную игру с россией, которая отстранена от всех международных соревнований, во время международного окна в марте.

Об этом сообщает Al Sabaah. По информации источника, Иракская федерация футбола рассматривает трех потенциальных соперников для встречи в Багдаде.

Приглашения от иракской федерации получили команды россии, Боливии и Узбекистана. В Ираке хотят сыграть со сборной одной из этих стран с 20 по 28 марта в матче открытия нового стадиона в Багдаде.

По информации "Спорт-Экспресса", Российский футбольный союз (РФС) сделал контрпредложение иракской стороне. В нем рф призывает команду Ирака сыграть с россией в Сочи.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран согласился сыграть с россией в марте.

Ранее сообщалось, что РФС пытался шантажировать Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), однако россияне все еще хотят остаться в европейском футболе.

Добавим, россию лишили права на проведение Суперкубка УЕФА-2023.