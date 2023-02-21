Ще одна країна погодилася зіграти товариський матч із росією

Ще одна арабська країна хоче зіграти з агресором

У вівторок, 21 лютого, стало відомо, що збірна Іраку може зіграти контрольну гру з росією, яка відсторонена від усіх міжнародних змагань, під час міжнародного вікна у березні.

Про це повідомляє Al Sabaah. За інформацією джерела, Іракська федерація футболу розглядає трьох потенційних суперників для зустрічі у Багдаді.

Запрошення від іракської федерації отримали команди росії, Болівії та Узбекистану. В Іраку хочуть зіграти зі збірною однієї з цих країн із 20 по 28 березня у матчі-відкриття нового стадіону у Багдаді.

За інформацією "Спорт-Експресу", Російський футбольний союз (РФС) зробив контрпропозицію іракській стороні. У ньому росія закликає команду Іраку зіграти з рф в Сочі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран погодився зіграти з росією у березні.

Раніше повідомлялося, що РФС намагався шантажувати Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переходом до Азійської конфедерації футболу (АФК), проте росіяни все ще хочуть залишитись у європейському футболі.

Додамо, що росію позбавили права на проведення Суперкубка УЄФА-2023.