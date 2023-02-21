"Интер" - "Порту": определен фаворит матча Лиги чемпионов

Миланский клуб — однозначный фаворит противостояния

В среду, 22 февраля, миланский "Интер" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет дома против португальского "Порту". В параллельной игре встретятся "РБ Лейпциг" и "Ман Сити". "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Порту".

По мнению букмекеров итальянский клуб является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает "Пари-Матч".

Аналитики предлагают сделать ставку на победу "Интера" с коэффициентом 1,72-1,75. В то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 5,00-5,40 и 3,50-3,60 соответственно. Добавим, что миланский клуб, по мнению специалистов, без проблем пройдет в четвертьфинал главного еврокубка — коэффициенты 1,58 за "Интер" против 2,48 за "Айнтрахт".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Интер" — "Порту"

Пари-Матч: (победа "Интера" 1,75 — ничья 3,60 — победа "Порту" 5,40)

William Hill: (1,73 — 3,50 — 5,00)

Bwin: (1,72 — 3,60 — 5,25)

Первая игра между командами пройдет в Италии. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч "Интер" — "Порту" в Украине.

Напомним, украинец Михаил Мудрик провалил свой дебют в Лиге чемпионов в составе "Челси".