"Інтер" — "Порту": визначено фаворита матчу Ліги чемпіонів

Міланський клуб – однозначний фаворит протистояння

У середу, 22 лютого, міланський "Інтер" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зіграє вдома проти португальського "Порту". У паралельній грі зустрінуться "РБ Лейпциг" та "Ман Сіті". "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Порту".

На думку букмекерів, італійський клуб є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє "Парі-Матч".

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу "Інтеру" з коефіцієнтом 1,72-1,75. Водночас тріумф гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 5,00-5,40 та 3,50-3,60 відповідно. Додамо, що міланський клуб, на думку фахівців, без проблем пройде до чвертьфіналу головного єврокубка — коефіцієнти 1,58 за "Інтер" проти 2,48 за "Айнтрахт".

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Інтер" — "Порту"

Парі-Матч: (перемога "Інтера" 1,75 — нічия 3,60 — перемога "Порту" 5,40)

William Hill: (1,73 — 3,50 — 5,00)

Bwin: (1,72 — 3,60 — 5,25)

Перша гра між командами відбудеться в Італії. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися матч "Інтер" — "Порту" в Україні.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик провалив свій дебют у Лізі чемпіонів у складі "Челсі".