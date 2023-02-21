"Інтер" — "Порту": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Команди закриють програму перших матчів 1/8 фіналу ЛЧ

У середу, 22 лютого, "Інтер" та "Порту" зіграють перший матч у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. Напередодні українець Михайло Мудрик невдало дебютував за "Челсі" на цій стадії єврокубку. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Інтер" — "Порту".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра 1/8 фіналу ЛЧ "Інтер" — "Порту" відбудеться в Мілані (Італія) на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті в оперативному доступі з’являться відео голів, а також хайлайти зустрічі.

Додамо, "Інтер" впевнено йде на другому місці в турнірній таблиці Серії А, "Порту" в першості Португалії займає також другу сходинку.

Раніше повідомлялося, що "Брюгге" Романа Романчука без шансів поступилося "Бенфіці", український нападник залишився в запасі.

Нагадаємо, "Мілан" вдало стартував у першому раунді плей-офф Ліги чемпіонів, обігравши "Тоттенгем" (1:0). До речі, на цій грі був присутній Андрій Шевченко.