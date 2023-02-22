"Шинник" после побоища с "Минаем" не рискнул сыграть с командой, где есть украинцы

Российский клуб тщательно изучает состав потенциальных соперников

Российский "Шинник", футболисты которого пострадали в драке с игроками закарпатского "Миная", отказался от проведения товарищеского матча с казахстанским "Окжетпесом", в составе которого выступают несколько украинцев.

Об этом сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет на своем telegram-канале. В "Шиннике" считают, что драка в этом матче попросту неизбежна.

"Помните недавний скандал с дракой игроков украинского "Миная" и российского "Шинника" в одном из отелей Белека? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против "Окжетпеса". В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты "Шинника" посчитали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось", — написал журналист.

За "Окжетпес" играют несколько украинцев: Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко.

По информации росСМИ, несколько игроков "Шинника" сильно пострадали в драке с игроками "Миная", хотя побитый футболист российской команды все отрицает. В рф из-за инцидента потребовали исключить Украину из еврокубков, а позднее в сети появилось короткое видео потасовки футболистов в турецком отеле.