"Шинник" після побоїща з "Минаєм" не ризикнув зіграти з командою, де є українці

Російський клуб ретельно вивчає склад потенційних суперників

Російський "Шинник", футболісти якого постраждали у бійці з гравцями закарпатського "Мінаю", відмовився від проведення товариського матчу з казахстанським "Окжетпесом", у складі якого виступають кілька українців.

Про це повідомив казахстанський журналіст Айдин Кожахмет на своєму телеграм-каналі. У "Шиннику" вважають, що бійка у цьому матчі просто неминуча.

"Пам’ятаєте недавній скандал із бійкою гравців українського "Минаю" та російського "Шинника" в одному з готелів Белека? Після цього випадку ярославський клуб геть-чисто відмовився грати проти "Окжетпесу". У складі кокшетаусців також є кілька гравців з України, і футболісти "Шинника" вважали, що на полі бійка неминуча. Але обійшлося", — написав журналіст.

За "Окжетпес" грають кілька українців: Дмитро Рижук, Іван Цюпа, Іван Брікнер та Максим Драченко.

За інформацією росЗМІ, кілька гравців "Шинника" сильно постраждали у бійці з гравцями "Минаю", хоча побитий футболіст російської команди все заперечує. У рф через інцидент зажадали виключити Україну з єврокубків, а пізніше в мережі з’явилося коротке відео бійки футболістів у турецькому готелі.