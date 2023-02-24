Уважаю Усика: Майк Тайсон сказал, как закончится бой украинца с Фьюри

Железный Майк ставит на победу британца

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон сомневается, что Александр Усик сможет повторить его достижения. Ранее Тайсона обвинили в изнасиловании 30-летней давности.

По словам Железного Майка, Усик вряд ли одолеет Тайсона Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона.

Бой Усик — Фьюри планируется 29 апреля в Лондоне, но стороны никак не могут договориться о финансовой стороне сделки. Украинец намерен делить гонорар 50 на 50, британец хочет получить значительно больше.

"Тайсон Фьюри постоянно доказывал, что он лучший в мире. Как бы я сильно не уважал Александра Усика, но Фьюри – действующий чемпион. И он еще долго будет оставаться в этом статусе, если он того захочет", — сказал Тайсон в интервью talkSPORT Boxing.

Майк Тайсон с тигром

Напомним, что если Усик не договорится о поединке с Фьюри, то может провести бой Даниэлем Дюбуа, который является официальным претендентом на титул по версии WBA.

Кстати, недавно Александр Усик признался, какой бой больше всего пересматривает. Возможно, вы даже не слышали о таком поединке.