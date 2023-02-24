Поважаю Усика: Майк Тайсон сказав, як закінчиться бій українця з Ф’юрі

Залізний Майк ставить на перемогу британця

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Майк Тайсон сумнівається, що Олександр Усик зможе повторити його здобутки. Раніше Тайсона звинуватили у зґвалтуванні 30-річної давності.

За словами Залізного Майка, Усик навряд чи здолає Тайсона Ф’юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Бій Усик — Ф’юрі планується 29 квітня в Лондоні, але сторони ніяк не можуть домовитися про фінансову сторону угоди. Українець має намір ділити гонорар 50 на 50, британець хоче одержати значно більше.

"Тайсон Ф’юрі постійно доводив, що він найкращий у світі. Як би я сильно не поважав Олександра Усика, але Ф’юрі — чинний чемпіон. І він ще довго залишатиметься в цьому статусі, якщо він того захоче", — сказав Тайсон в інтерв’ю talkSPORT Boxing.

Майк Тайсон з тигром

Нагадаємо, якщо Усик не домовиться про поєдинок з Ф’юрі, то може провести бій Даніелем Дюбуа, який є офіційним претендентом на титул за версією WBA.

До речі, нещодавно Олександр Усик зізнався, який бій найбільше переглядає. Можливо, ви навіть не чули про такий поєдинок.