"Челси" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

После небольшого перерыва возвращаются матчи Лиги чемпионов

Во вторник, 7 марта, лондонский "Челси", в котором все никак не может заиграть вингер сборной Украины Михаил Мудрик, проведет домашний поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 против "Боруссии" Д. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Боруссия" Д.

В прямом эфире в Украине ответный матч покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Ответный матч 1/8 финала "Челси" — "Боруссия" Д состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в ходе которой у нас на сайте будут оперативно добавлены видео голов и хайлайты матча. К слову, первый матч, который состоялся в Германии, завершился минимальной победой дортмундцев со счетом 1:0, Мудрик провалил эту игру.

Ранее сообщалось, что футболист "Боруссии" Д Юлиан Брандт забил необыкновенный гол в чемпионате Германии. До этого, вингер дортмундцев Карим Адейеми отдал результативную передачу, будучи травмированным.