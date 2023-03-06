"Челсі" — "Боруссія" Д: де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Після невеликої перерви повертаються матчі Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 березня, лондонський "Челсі", в якому все ніяк не може заграти вінгер збірної України Михайло Мудрик, проведе домашній поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 проти "Боруссії" Д. "Телеграф" проведе онлайн- трансляцію матчу "Челсі" — "Боруссія" Д.

У прямому ефірі в Україні матч-відповідь покажуть Volia TV і "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч-відповідь 1/8 фіналу "Челсі" — "Борусія" Д відбудеться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, під час якої у нас на сайті буде оперативно додано відео голів та хайлайти матчу. Перший матч, який відбувся в Німеччині, завершився мінімальною перемогою дортмундців з рахунком 1:0, Мудрик провалив цю гру.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Боруссії" Д Юліан Брандт забив незвичайний гол у чемпіонаті Німеччини. До цього вінгер дортмундців Карім Адейємі віддав результативну передачу, будучи травмованим.